Patt im Bundesrat: Keine Entscheidung über Steuersenkungen

Berlin (dpa) - Die von der schwarz-gelben Koalition geplanten Steuersenkungen bleiben umstritten. Den von SPD und Grünen geführten Ländern ist es im Bundesrat aber nicht gelungen, die Steuerpläne im ersten Anlauf zu kippen. Damit kann der Bundestag wie geplant seine Beratungen fortsetzen. Die Länderkammer muss dann in einem zweiten Anlauf über eine Zustimmung oder das Aus entscheiden. Die Koalitionspläne sehen eine Entlastung um jährlich sechs Milliarden Euro ab 2013 vor. Gebilligt hat der Bundesrat unter anderem einen besseren Schutz vor teuren Telefon-Warteschleifen.

Frankfurter Flughafenattentäter zu lebenslanger Haft verurteilt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Todesschütze vom Frankfurter Flughafen ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt sah es als erwiesen an, dass der Mann zwei US-Soldaten mit Kopfschüssen getötet und zwei andere schwer verletzt hat. Als er auf einen fünften Soldaten zielte, versagte die Pistole. Es wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die Verteidigung kündigte Revision an. Das Attentat vom 2. März 2011 gilt als der erste islamistische Anschlag in Deutschland, der nicht verhindert werden konnte.

Auswärtiges Amt bestätigt: Zunächst keine Unterschrift unter ACTA

Berlin (dpa) - Das Auswärtige Amt hat bestätigt, das dem Urheberrechtsabkommen ACTA erst einmal nicht per Unterschrift zugestimmt wird. Eine endgültige Entscheidung gegen das Abkommen sei das aber nicht. Die zuständige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat Bedenken angemeldet. Um alle Fragen klären zu können, ist die geplante Unterschrift noch nicht gegeben worden. Der auf Initiative der USA und Japans ausgehandelte Vertrag regelt unter anderem, wie Urheberrechte im Internet geschützt werden sollen, Kritiker sehen die Freiheit im Netz in Gefahr.

Doppelanschlag in Syrien: Helfer suchen Überlebende zwischen Leichen

Beirut (dpa) - Die Stadt Aleppo ist ein neuer blutgetränkter Punkt auf der Landkarte Syriens. In der Wirtschaftsmetropole sind zwei Bomben explodiert. 30 Menschen kamen ums Leben, berichten Ärzte, rund 200 wurden verletzt. Fernsehbilder zeigten live, wie Helfer zwischen blutüberströmten Leichen und abgerissenen Armen und Beinen verzweifelt nach Überlebenden suchten. Die Verantwortung für die Anschläge schieben sich das Regime und die Opposition gegenseitig zu. Bisher war es in Aleppo vergleichsweise ruhig.

Wulff nutzte Firmen-Handy eines Freundes

Berlin (dpa) - Als niedersächsischer Ministerpräsident hat Christian Wulff nach einem Bericht der «Welt» mehrere Monate lang ein Firmen-Handy des befreundeten Filmfondsmanagers David Groenewold benutzt. Es habe dafür aber einen Vertrag gegeben, sagte Groenewolds Anwalt der dpa. Es sei keiner Seite ein Vorteil erwachsen. Der von Wulff unterschriebene Überlassungsvertrag vom 26. Oktober 2005 gilt laut «Welt» für ein Nokia-Handy. Darin heiße es, dass die Nutzung entgeltlich erfolge und Wulff den Rechnungsbetrag zu begleichen habe.

Mehr junge Erwachsene betrinken sich - Tiefstand beim Rauchen

Berlin (dpa) - Erstmals seit Jahren besaufen sich junge Erwachsene wieder häufiger bis zum Umfallen. Rund 13 Prozent der 18- bis 25-Jährigen trinken sich viermal im Monat in einen Rausch, bei der letzten Befragung waren es 12 Prozent. Das zeigen neue Zahlen der Bundesdrogenbeauftragten Mechthild Dyckmans. Die Zahl der Jugendlichen bis 17 Jahre, die rauchen, ist dagegen auf einen neuen Tiefstand gesunken: 12 Prozent dieser Jugendlichen rauchen, vor zehn Jahren waren es noch 28 Prozent.