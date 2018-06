Freitag: Ullrich-Erklärung «absolut enttäuschend»

Berlin (dpa) - Die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses, Dagmar Freitag, hat Jan Ullrich für dessen Statement heftig kritisiert. «Diese Erklärung war absolut enttäuschend, aber für mich keine Überraschung», sagte die SPD-Politikerin am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. «Jan Ullrich hat die allerletzte Chance verpasst, einen Rest von Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, weil er es versäumt hat, reinen Tisch zu machen.» Der frühere Radprofi hatte in der Nacht auf Freitag auf seiner Homepage eingeräumt, Kontakt zum Doping-Arzt Eufemiano Fuentes gehabt zu haben. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte Ullrich wegen Blutdopings verurteilt.

Silber für deutsche Doppelsitzer bei Rodel-WM

Altenberg (dpa) - Die deutschen Rodel-Doppelsitzer haben zum Auftakt der Heim-WM in Altenberg Silber eingefahren. Toni Eggert und Sascha Benecken holten sich am Freitag ihr erstes WM-Edelmetall und mussten sich nur den österreichischen Titelverteidigern Andreas und Wolfgang Linger geschlagen geben. Dritte wurden die Österreicher Peter Penz und Georg Fischler. Vom zweiten auf den vierten Rang fielen die deutschen Weltcup-Gesamtsieger Tobias Wendl und Tobias Arlt zurück. Babbel neuer Trainer in Hoffenheim - Debüt gegen Bremen

Zuzenhausen (dpa) - Markus Babbel ist neuer Trainer bei 1899 Hoffenheim. Der Fußball-Bundesligist stellte den 39-Jährigen am Freitag offiziell als Nachfolger von Holger Stanislawski vor. Babbel war zuletzt Coach von Hertha BSC, musste dort aber wegen interner Unstimmigkeiten am 18. Dezember seinen Posten räumen. In Hoffenheim erhält er einen Vertrag bis 2014. Den Kontrakt sollte Babbel nach dem Training am Freitag unterschreiben. Er wird sein neues Team bereits am Samstag beim Auswärtsspiel bei Werder Bremen betreuen. Riesenslalom-Weltcup in Andorra abgesagt: Zu starker Wind

Soldeu (dpa) - Zwangspause für Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg & Co. in Andorra: Nach mehrstündigen Verschiebungen wegen starken Windes ist der Riesentorlauf-Weltcup am Freitag in Soldeu abgesagt worden. Nach einer extrem windigen Nacht flaute der Wind zwar ab. Aber ein Ski-Rennen war trotzdem nicht möglich. Einen Nachholtermin des Rennens, das bereits im vergangenen Jahr in Courchevel ausgefallen war, gab es zunächst nicht.

Thees und Rommel Zweite im Skeleton-Gesamtweltcup

Calgary (dpa) - Weltmeisterin Marion Thees aus Friedrichroda und Frank Rommel aus Zella-Mehlis haben im Skeleton-Gesamtweltcup jeweils den zweiten Platz erreicht. Beim Weltcup-Finale in Calgary kam Thees am Donnerstagabend (Ortszeit) allerdings nicht über Rang zehn hinaus und musste im Gesamtklassement der Britin Shelley Rudman den Vortritt lassen. Bei den Männern fuhr Rommel auf der Olympia-Bahn von 1988 auf Rang drei und sicherte sich so in der Endabrechnung hinter Seriensieger Martins Dukurs aus Lettland Rang zwei. Nowitzki zum elften Mal beim All-Star-Spiel

Boston (dpa) - Dirk Nowitzki ist zum elften Mal für das All-Star-Spiel der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA berufen worden. Nachdem der Kapitän der Dallas Mavericks in der Vorwoche zunächst bei einer weltweiten Abstimmung der Fans nicht den Sprung in die Startformation der Western Conference geschafft hatte, wurde der Würzburger am Donnerstag (Ortszeit) von den NBA-Trainern als Reservist nominiert.