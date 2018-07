Bremen (dpa) - Im Bremer Klinikum Mitte ist ein eineinhalbjähriges Mädchen an einer bakteriellen Infektion gestorben. Das Kleinkind sei am Montag mit einer Meningokokken-Infektion eingeliefert worden, teilte das Krankenhaus mit. Als sich der Zustand des Kindes verschlechterte, sei es auf eine Intensivstation verlegt worden und dort am Dienstagvormittag gestorben. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Das Kind war als Frühchen in der Klinik zur Welt gekommen. Die Frühchen-Intensivstation der Klinik war im vergangenen November wegen tödlicher Infektionen für mehrere Wochen geschlossen worden.

