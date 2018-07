Frankfurt/Main (dpa) - Im Prozess gegen den Todesschützen vom Frankfurter Flughafen verkündet das hessische Oberlandesgericht heute sein Urteil. Der inzwischen 22 Jahre alte Arid Uka ist in Frankfurt wegen zweifachen Mordes und dreifachen Mordversuchs an US-Soldaten angeklagt. Die Tat vor knapp einem Jahr gilt als der erste vollendete islamistische Anschlag in Deutschland. Bundesanwaltschaft und Verteidigung waren sich in ihren Plädoyers einig, dass Uka wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis muss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.