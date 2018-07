Teheran (dpa) - Der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad hat neue Atomprojekte angekündigt. In den kommenden Tagen werde man die Eröffnung neuer Atomanlagen im Iran erleben, sagte Ahmadinedschad. Er bezog sich damit vermutlich auf die Inbetriebnahme einer Anlage in Fordo zur Anreicherung von Uran auf 3,5 Prozent, vier und 20 Prozent. Das reicht nicht für Atomsprengsätze. In seiner Rede warf Ahmadinedschad den USA vor, «kein loyaler Freund» der Araber zu sein, sondern «das zionistische Regime» Israels retten zu wollen.

