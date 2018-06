Minnesota (dpa) - Beflügelt von der elften Wahl in das All-Star-Team der NBA hat Basketball-Superstar Dirk Nowitzki die Dallas Mavericks zum 104:97-Sieg bei den Minnesota Timberwolves geführt.

Mit seiner Saisonbestleistung von 33 Punkten riss er seine Mannschaft zum 16. Erfolg im 27. Spiel der Vorrunde mit. Tags zuvor hatten die NBA-Trainer ihn als Reservisten für das All-Star-Game am 26. Februar in Orlando nominiert - und der 2,13-Meter-Riese rechtfertigte mit seiner starken Vorstellung in Minnesota die Wahl.

NBA-Champion Dallas rückte im Playoff-Ranking der Western Conference auf den vierten Tabellenplatz vor. Kritik am ältesten Team der gesamten Liga ist vorerst verstummt. In Minnesota beeindruckten der 33 Jahre alte Nowitzki und der fünf Jahre ältere Spielmacher Jason Kidd (8 Punkte/5 Rebounds/10 Assists) mit ihrem perfekten Zusammenspiel. Dazu kam der 34-jährige Jason Terry, der 16 Punkte beisteuerte. Die Gastgeber konnten Dallas trotz ihres starken Kevin Love (32/12) am Ende nichts mehr entgegensetzen.

«Dirk war zu Beginn und am Ende der Partie nicht mehr zu halten. Er spielte großartig und verschaffte uns mit seiner Länge die notwendige Präsenz unterm Korb und mit den Dreiern die notwendigen Treffer», lobte Coach Rick Carlisle. «Dazu war Jason Kidd auch in Topform. Als Minnesota bis auf drei Punkte heran war, haben wir ihn rechtzeitig wieder ins Spiel gebracht. Er hat wieder für eine beruhigende Führung gesorgt.» Zuletzt hatte «Oldie» Kidd wegen einer Wadenzerrung sieben Spiele pausiert, nun bewies er wieder einmal seinen Wert für die «Mavs».

Doch auch Nowitzki kommt nach seinem schwierigen Saisonstart - unter anderem wegen seiner Knieverletzung - wieder in Form. Er gewann nicht nur das mit Spannung erwartete Duell mit Minnesotas Kevin Love. Deutschlands Sportler des Jahres zeigte auch mit drei Blocks in der Defensive, dass er wieder fit ist. Zudem kehrt beim Dallas-Kapitän das Gefühl für die Würfe jenseits der Dreierlinie zurück. In Minnesota war er bei vier von sieben Versuchen aus der Distanz erfolgreich. In den letzten vier Matches steigerte Nowitzki seine Quote auf durchschnittlich 28 Punkte.

