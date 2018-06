Berlin (dpa) - Tausende Menschen sind bundesweit gegen das ACTA-Abkommen zum internationalen Urheberrecht auf die Straße gegangen. Allein in München versammelten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben 16 000 Gegner des Abkommens - bei eisiger Kälte. In Berlin und Köln wurden jeweils rund 2000 Demonstranten gezählt. Die Veranstalter befürchten, dass mit dem Abkommen Freiheitsrechte im Internet eingeschränkt werden. Deutschland will das umstrittene Abkommen vorerst nicht unterzeichnen.

