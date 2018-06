Athen (dpa) - Am zweiten Tag in Folge wollen die griechischen Gewerkschaften heute aus Protest gegen das neue Sparprogramm mit Streiks das öffentliche Leben weitgehend lahmlegen. Betroffen werden vor allem die Verkehrsmittel sein. Außerdem sind erneut Demonstrationen geplant. Der griechische Ministerrat billigte nach Berichten des Staatsfernsehens am Abend wie erwartet das neue harte Sparpaket. Das griechische Parlament soll morgen Abend zur entscheidenden Abstimmung über das Sparprogramm zusammenkommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.