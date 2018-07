Mainz (dpa) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth empfängt im Halbfinale des DFB-Pokals den deutschen Meister Borussia Dortmund. Im Spitzenspiel muss Rekord-Pokalsieger FC Bayern München beim Überraschungs-Team von Borussia Mönchengladbach antreten.

Das ergab die Auslosung im ZDF-Sportstudio, die von Nationalspielerin Kim Kulig und DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke vorgenommen wurde. Spieltermine für das Halbfinale sind der 20. und 21. März; das Pokalendspiel findet am 12. Mai traditionell in Berlin statt. Pokalverteidiger Schalke 04 war bereits in der 3. Runde gegen Mönchengladbach ausgeschieden.