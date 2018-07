Berlin (dpa) - In vielen europäischen Städten wollen Internetnutzer heute gegen das umstrittene ACTA-Abkommen zum internationalen Urheberrecht demonstrieren. Die Veranstalter erwarten allein in Deutschland mehrere zehntausend Teilnehmer in 60 Städten. Weltweit wird mit bis zu 200 000 Protest-Teilnehmern gerechnet. Der ACTA-Vertrag regelt unter anderem die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im digitalen Umfeld. Kritiker sehen darin dagegen eine Einschränkung von Freiheitsrechten im Internet.

