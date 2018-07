Beirut (dpa) - Syrische Regierungstruppen haben sich am Morgen nach Angaben von Oppositionellen Kämpfe mit Deserteuren geliefert. In einem Vorort von Damaskus seien Granateneinschläge und das Feuer schwerer Maschinengewehre zu hören, sagte der Aktivist Hani Abdullah der Nachrichtenagentur dpa. Informationen über mögliche Opfer gibt es bisher nicht. Gestern waren in Syrien mindestens 90 Menschen getötet worden.

