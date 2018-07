Bamberg (SID) - Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft hat gegen Vorjahresfinalist Argentinien den Einzug ins Viertelfinale verpasst und muss im September um den Klassenerhalt in der Weltgruppe I kämpfen. Ausgerechnet am 46. Geburtstag von Teamkapitän Patrik Kühnen besiegelte das Doppel Philipp Petzschner/Tommy Haas durch die 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6-Niederlage gegen das argentinische Duo David Nalbandian/Eduardo Schwank den entscheidenden 0:3-Rückstand. Selbst eine 2:0-Satzführung nutzten die Deutschen nicht. Die beiden am Sonntag (ab 13.00 Uhr) noch ausstehenden beiden Einzel haben nur noch statistischen Wert.

Damit missglückte auch das Comeback von Tommy Haas nach knapp viereinhalbjähriger Davis-Cup-Abstinenz. Zuletzt musste die deutsche Mannschaft 2010 in die Playoffs, gewann damals aber das Relegationsspiel in Stuttgart gegen Südafrika mit 5:0. Die Auslosung für die Partie um den Klassenerhalt (14. bis 16. September 2012) findet am 11. April 2012 in London statt.

Das erstmals zusammen spielende Doppel Petzschner/Haas zeigte vor 3500 Zuschauern in der "Frankenhölle" zunächst eine ansprechende Leistung. Nach anfänglichen Abstimmungsproblemen und einem 1:3-Rückstand im ersten Satz gewann das DTB-Gespann fünf Spiele in Serie und nach 35 Minuten den ersten Durchgang.

In der Folge bestachen Haas und US-Open-Doppelsieger Petzschner durch eine immer besser werdende Aufschlag-Quote. Allerdings verloren sie dann völlig überraschend den Faden und ließen die nun sicherer agierenden Argentinier zum 2:2-Satzausgleich kommen. Im fünften Durchgang fiel die Vorentscheidung, als die Südamerikaner Tommy Haas den Aufschlag zur eigenen 3:2-Führung abnahmen.

Für die beiden noch ausstehenden Einzel am Sonntag hatte Kühnen die deutsche Nummer eins Florian Mayer und Petzschner nominiert, die am Freitag ihre Matches verloren. Allerdings können beide Teamchefs ihre Aufstellungen noch kurzfristig ändern. Möglich ist, dass Debütant Cedrik-Marcel Stebe zu seinem ersten Davis-Cup-Einsatz kommt. Philipp Kohlschreiber fehlte den Gastgebern gegen die "Gauchos", die ihrerseits auf den früheren US-Open-Sieger Juan Martin del Potro verzichten mussten, wegen eines Magen-Darm-Infekts.