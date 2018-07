Kontiolahti (dpa) - Magdalena Neuner hat beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti als Zweite den Sieg in der Verfolgung verpasst. Die Sprint-Siegerin musste gleich viermal in die Strafrunde und war damit gegen die nur einen Fehler schießende Finnin Kaisa Mäkäräinen chancenlos.

Dritte wurde Darija Domratschwa aus Weißrussland, die knapp hinter Neuner ins Ziel lief. Tina Bachmann wurde Sechste. Andrea Henkel kämpfte sich durch einen starken Auftritt am Schießstand auf Platz acht vor. Miriam Gössner dagegen fiel nach insgesamt acht Schießfehlern weit zurück.

Dennoch glückte Neuner in Finnland mit ihrem Sprint-Sieg und einem zweiten Platz in der Verfolgung die Generalprobe für die Heim-WM im März. Die Rekord-Weltmeisterin will in Ruhpolding sechs Medaillen in sechs Rennen holen. «Bei diesem Ziel bleibt es», sagte Neuner, «Ich habe in dieser Saison so viele Podestplätze geschafft. Ich glaube, dass ich die sechs WM-Medaillen gewinnen kann.» In ihrer Abschiedssaison stand der Biathlon-Superstar aus dem bayerischen Wallgau gleich 15 Mal in 19 Rennen auf dem Podest.