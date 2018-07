Köln (SID) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler waren in der nordamerikanischen Profiliga NHL am Wochenende erfolgreich. Dennis Seidenberg und Marcel Goc feierten Siege, für Christian Ehrhoff gab es ebenfalls einen Sieg - allerdings auch eine Niederlage.

Seidenberg gelang mit Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins ein 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Nashville Predators. Im ersten Spiel nach der schlimmen 0:6-Pleite bei den Buffalo Sabres stand der Verteidiger 27:33 Minuten aum dem Eis und erhielt erneut mehr Einsatzzeit als jeder andere Spieler seines Teams. Seidenberg verbuchte keinen Scorerpunkt für den Meister, der erst durch einen spätes Ausgleichstor die Verlängerung erzwang.

Marcel Goc und seine Florida Panthers gewannen 3:1 bei den New Jersey Devils. Der deutsche Center hatte mit zwei Vorlagen erheblichen Anteil am Erfolg der Gäste. Für Goc waren es in der laufenden Saison die Assists Nummer acht und neun.

Auch Ehrhoff steuerte eine Vorlage bei, als Buffalo zu einem 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Dallas Stars kam. Der Verteidiger bereitete den 1:2-Anschlusstreffer vor. Es war bereits die 17. Vorlage des ehemaligen Krefelders. Einen Tag später endete für das Team aus dem Bundesstaat New York die Erfolgsserie nach zuvor drei Siegen in Folge. Ehrhoff und die Sabres gingen beim 1:2 gegen die Tampa Bay Lightning leer aus.

Buffalo (54 Punkte) liegt im Osten als Tabellenvorletzter weiterhin acht Punkte hinter einem Play-off-Platz. Deutlich besser sieht es für die anderen deutschen NHL-Profis aus. Seidenberg und die Bruins (70) sind in der Eastern Conference als souveräner Spitzenreiter der Northeast Division Zweiter hinter den New York Rangers (75). Direkt hinter Titelverteidiger Boston liegt Florida (63) als Spitzenreiter im Südosten auf Rang drei.