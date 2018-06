Athen (dpa) - In der griechischen Hauptstadt Athen ist es am Rande einer friedlichen Demonstration von etwa 20 000 Menschen zu Krawallen gekommen. Etwa 200 mit Knüppeln bewaffnete Vermummte versuchten, Absperrungen vor dem Parlament zu durchbrechen und griffen die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern an. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Im Parlament debattierten die Abgeordneten über das umstrittene Sparpaket. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein, um die Randalierer auseinander zu treiben. Über das Sparpaket soll voraussichtlich um 23 Uhr unserer Zeit abgestimmt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.