Berlin (dpa) - Schauspielerin Anna Maria Mühe wird bei der Berlinale 2012 als einer der Shooting Star Europas geehrt. Die zehn ausgewählten Nachwuchsschauspieler dürfen sich im Festival-Palast feiern lassen, zur Vorstellung von Billy Bob Thorntons Film «Jayne Mansfield's Car». Bisherige deutsche Shooting Stars waren schon David Kross, Alexander Fehling, Hannah Herzsprung, Maximilian Brückner und Johanna Wokalek. Zu Mühes Kollegen gehören der Schwede Bill Skarsgard, der in «The Crown Jewels» zu sehen ist, sowie die Rumänin Ana Ularu, die in «Don't Clean Up This Blood» mitspielt.

