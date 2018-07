Madrid (dpa) - Real Madrid steuert in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf den Titel zu. Der Rekordmeister gewann 4:2 (1:1) gegen den Tabellenvierten UD Levante und hat nach 22 Spielen nun schon zehn Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger FC Barcelona.

Die Gäste aus Levante gingen in Madrid zwar in der fünften Minute durch Gustavo Cabral in Führung, doch für Real verwandelte Cristiano Ronaldo kurz vor der Pause einen Handelfmeter zum Ausgleich. Zudem mussten die Gäste danach in Unterzahl weiterspielen.

Ronaldo besorgte in der 50. Minute per Kopf auch die Führung. Mit einem spektakulären Distanzschuss, der sich ins lange Ecke senkte, gelang Ronaldo in der 56. Minute noch das 3:1. Für den Portugiesen war es bereits der 27. Saisontreffer. Nach dem Anschluss durch Arouna Koné (62.) stellte Karim Benzema (66.) den alten Abstand wieder her, danach traf Mesut Özil nur den Pfosten (70.). Der genesene Sami Khedira kam für die letzte Viertelstunde auf das Feld.