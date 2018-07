Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Februar:

6. Kalenderwoche

43. Tag des Jahres

Noch 323 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Antonius, Benedikt, Gregor, Ludan

HISTORISCHE DATEN

2011 - Thomas Gottschalk gibt nach rund 24 Jahren die Moderation der ZDF-Paradeshow «Wetten, dass..?» ab.

2010 - Der fast 130 Millionen Euro schwere «Valentins-Jackpot» von «Euro Millions» wird geknackt. Ein Paar aus Großbritannien und ein spanischer Spieler teilen sich die Summe.

2009 - Bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat New York kommen 50 Menschen ums Leben. Eine Propellermaschine stürzt in der Stadt Clarence in der Nähe von Buffalo in ein Wohnhaus und geht in Flammen auf.

2004 - Der Bundestag stärkt per Gesetz die Rechte der so genannten biologischen Väter.

2001 - Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt landet eine Sonde auf einem Asteroiden: Die Raumsonde «NEAR» setzt auf dem Gesteinsbrocken Eros auf.

1990 - Reinhold Messner und Arved Fuchs erreichen nach einem 2400 km langen Fußmarsch quer durch die Antarktis die Scott Basis in der McMurdo-Bucht.

1947 - Der französische Modeschöpfer Christian Dior stellt in Paris seine erste Kollektion, den «New Look», vor.

1912 - Der letzte chinesische Kaiser Pu Yi, ein sechsjähriger Junge, muss im Zuge der Revolution in China abdanken.

1879 - Im New Yorker Madison Square Garden wird die erste künstliche Eisbahn Nordamerikas eröffnet.

AUCH DAS NOCH

1987 - dpa meldet: Als «Notfall» versucht ein junger Spanier einen Einbruch in der Villa in Nerja an der Costa del Sol auszulegen. Vor der Polizei begründet er sein Vorgehen damit, dass er «schnellstens» heiraten müsse und noch gar keine Möbel habe.

GEBURTSTAGE

1981 - Mareike Lindenmeyer (31), deutsche Schauspielerin («Verschwende deine Jugend»)

1968 - Josh Brolin (44), amerikanischer Schauspieler («American Gangster»)

1945 - Maud Adams (67), schwedische Filmschauspielerin («Rollerball»)

1922 - Gustl Bayrhammer, deutscher Schauspieler («Meister Eder und sein Pumuckl»), gest. 1993

1809 - Abraham Lincoln, amerikanischer Politiker (16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 1861-1865), gest. 1865

TODESTAGE

2000 - Charles M. Schulz, amerikanischer Comiczeichner, Erfinder der Comicserie «Die Peanuts», geb. 1922

1804 - Immanuel Kant, deutscher Philosoph («Kritik der reinen Vernunft»), geb. 1724