New York (dpa) - Popsängerin Katy Perry hat auf den Tod von Whitney Houston mit einer Liebeserklärung regiert. «Wir werden Dich immer lieben, Whitney», schrieb sie am späten Samstagabend (Ortszeit) per Twitter über den Tod der 48-Jährigen. Sie sei am Boden zerstört. «Ruhe in Frieden».

Unmittelbar zuvor war ihre erste Reaktion per Twitter ein «Noooooooo» gewesen, als wolle sie es nicht glauben.

Houstons Website

Perrys Twitterkonto