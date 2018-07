New York (dpa) - Whitney Houston ist tot. Die Sängerin starb Samstagnachmittag in einem Hotel in Beverly Hills bei Los Angeles. Sie wurde 48 Jahre alt. Die Todesursache ist noch unklar. Houston litt seit vielen Jahren unter Rauschgift- und Alkoholmissbrauch und war im letzten Jahr erneut in einer Entzugsklinik. In einer ersten Reaktion zeigte sich Popsängerin Mariah Carey erschüttert über den Tod ihrer Kollegin. Houston werde nie vergessen «als eine der größten Stimmen auf Erden», so Carey. Houston war ein Superstar. Ihr Song «I Will Always Love You» für den Soundtrack «The Bodyguard» wurde die Liebeshymne einer ganzen Generation.

