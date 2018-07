New York (dpa) - Whitney Houston ist tot. Die Sängerin starb in einem Hotel in Beverly Hills bei Los Angeles. Sie wurde 48 Jahre alt. Die Todesursache ist noch unbekannt. Houston litt seit vielen Jahren unter Rauschgift- und Alkoholproblemen und hatte im vergangenen Jahr erneut in eine Entzugsklinik gebracht werden müssen. Houston war wegen der Grammys in der Stadt. Morgen Abend werden die wichtigsten Musikpreise der Welt vergeben. Zur Todesursache konnten die Ermittler nichts sagen, ein Verbrechen vermuten sie aber nicht.

