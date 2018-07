Bamberg (SID) - Debütant Cedrik-Marcel Stebe hat im Erstrundenspiel des Davis Cups gegen Argentinien den einzigen Punkt für die deutsche Mannschaft geholt. Im letzten Einzel in Bamberg gewann der 21-Jährige aus Vaihingen/Enz mit 7:6 (7:1), 7:5 gegen den argentinischen Doppelspezialisten Eduardo Schwank. Damit unterlagen die Gastgeber dem letztjährigen Finalisten mit 1:4.

Die Entscheidung zu Gunsten der Argentinier war bereits am Samstag gefallen, als David Nalbandian und Schwank das Doppel Tommy Haas/Philipp Petzschner mit 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 besiegt hatten. Das DTB-Team muss nun vom 14. bis 16. September 2012 in den Play-offs um den Klassenerhalt in der Weltrgruppe I kämpfen.