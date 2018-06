Paris (dpa) - Angelique Kerber hat in Paris den ersten WTA-Turniersieg ihrer Tennis-Karriere gefeiert. Die 24-Jährige setzte sich im Endspiel der mit 637 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung gegen Lokalmatadorin Marion Bartoli mit 7:6 (7:3), 5:7, 6:3 durch und krönte damit eine tolle Woche.

Im Viertelfinale hatte die Fed-Cup-Spielerin die an Nummer eins gesetzte Russin Maria Scharapowa ausgeschaltet. Für Kerber war es in der französischen Hauptstadt erst die zweite Finalteilnahme überhaupt. 2010 hatte sie in Bogota gegen die Kolumbianerin Mariana Duque-Marino verloren. Letzte deutsche Gewinnerin in Paris war Steffi Graf 1995.