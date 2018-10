Offenbach (dpa) - Am Montag ist es wechselnd, häufig stark bewölkt, gebietsweise auch neblig trüb. Dabei beginnt es auch in Süddeutschland etwas zu schneien.

Gleichzeitig zieht von Nordwesten her neuer Niederschlag heran, der teils als Schnee, später im Nordwesten und an der Küste teils als Regen fällt. Dabei besteht die Gefahr von Glatteis auf den noch gefrorenen Böden. Die Temperatur steigt im Nordwesten und Westen bis auf Maxima um 2 Grad. Sonst liegen die Höchstwerte zwischen -7 und 0 Grad, wobei es im Südosten am kältesten bleibt. Dazu weht schwacher, im Norden mäßiger, an der See später frischer Wind aus vorherrschend westlicher Richtung.

In der Nacht zum Dienstag werden Tiefswerte zwischen +1 Grad im äußersten Nordwesten und -10 Grad am Alpenrand erreicht.