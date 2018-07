Berlin (dpa) - Die Arbeitswoche ist offenbar ein dehnbarer Begriff: Fast jeder zweite Beschäftigte arbeitet auch an Wochenenden - ständig, regelmäßig oder gelegentlich. Ebenso viele arbeiten in den Abend- und Nachtstunden beziehungsweise in Wechselschichten. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor, über die der Bundestagspressedienst berichtete. Demnach konnten 36 Prozent der Erwerbstätigen 2010 Einfluss auf ihre Arbeitszeitgestaltung nehmen. In starren Arbeitszeiten arbeiteten 58 Prozent der abhängig Beschäftigten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.