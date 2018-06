Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat die Zustimmung des griechischen Parlaments zu den verschärften Sparauflagen «ausdrücklich» begrüßt. Zugleich mahnte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin, dass alle wesentlichen Kräfte in Griechenland bereit sein müssten, auch nach den Wahlen in Athen den gemeinsamen Reformweg zu gehen. Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte, alle maßgeblichen politischen Parteien müssten die Beschlüsse unabhängig vom Wahlausgang auch umsetzen. Auch andere Bedingungen müssten vor weiteren Griechenland-Hilfen noch erfüllt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.