Berlin (dpa) - Hollywoodstar Angelina Jolie wird am Abend in Berlin für ihr Engagement gegen Krieg und Völkermord geehrt. Bei der Prominentengala Cinema for Peace erhält die 36-Jährige die Auszeichnung für ihr Regiedebüt «In the Land of Blood an Honey». Der Antikriegsfilm erzählt von einer Liebe während des Bosnienkrieges, bei der sich Liebende auf einmal als Täter und Opfer gegenüberstehen. Zu der Gala, die am Rande der Berlinale stattfindet, werden im Konzerthaus am Gendarmenmarkt vieles Stars erwartet. Auch Jolies Partner Brad Pitt, Catherine Deneuve und Luc Besson sind dabei.

