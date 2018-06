München (dpa) - Schauspielerin Geraldine Chaplin (67) nimmt sich in Liebesangelegenheiten ihre Eltern zum Vorbild. «Mein Mann und ich versuchen miteinander so zu sein: stets interessiert am anderen, sehr innig», sagte die Tochter von Charlie Chaplin der Frauenzeitschrift «Freundin Donna».

Nach 30 Jahren klappe das ganz gut. Von ihren Eltern habe sie auch gelernt, sich «dem Leben zu stellen und auch Rückschläge ohne Jammern einzustecken». Kein allzu enges Verhältnis habe sie allerdings zu ihren sieben Geschwistern. «Wir Chaplins sind nach einigem Hin und Her wieder okay miteinander, aber mehr nicht». Chaplins wahre Familie sei nun die, die sie sich selbst ausgesucht habe: Ehemann, Kinder, Enkel - und ihre beste Freundin Janine.