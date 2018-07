Berlin (dpa) - Kreischalarm am Berliner Gendarmenmarkt: Superstar Angelina Jolie und ihr Partner Brad Pitt sind von zahlreichen Fans mit Schreien und begeistertem Jubel vor dem Konzerthaus empfangen worden. Bei der Prominentengala Cinema for Peace soll Jolie für ihr Regiedebüt «In the Land of Blood and Honey» mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet werden. In dem Antikriegsfilm erzählt Jolie eine Liebesgeschichte in Zeiten der Balkankrise. Zum 10-jährigen Jubiläum der Wohltätigkeitsveranstaltung hatten sich auch Catherine Deneuve, Luc Besson, Bob Geldof, Christopher Lee und Bianca Jagger angemeldet.

