Duisburg (SID) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat Sören Brandy vom Ligarivalen SC Paderborn verpflichtet. Der 26 Jahre alte Stürmer wechselt zur kommenden Saison ablösefrei an die Wedau und erhält einen Zweijahresvertrag. Brandy war im Sommer 2008 aus Essen nach Paderborn gekommen. In der laufenden Zweitliga-Saison erzielte er in 17 Spielen zwei Tore.