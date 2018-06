Birmingham (dpa) - Skandalprofi Carlos Tévez steht vor einer Begnadigung beim englischen Tabellenführer Manchester City. «Ich hoffe, dass er diese Woche hier sein wird. Der Club hat kein Problem mit ihm, es hängt an ihm», sagte City-Trainer Roberto Mancini nach dem 1:0-Sieg bei Aston Villa.

Der argentinische Fußball-Nationalspieler müsse sich nur bei dem Club entschuldigen: «Ich werde immer seine Hand schütteln und vergebe allen Menschen.» Tévez hatte sich Ende September mit Mancini überworfen und seither kein Pflichtspiel mehr für den Verein bestritten.

Tévez-Berater Paul McCarthy bestätigte, dass der Argentinier am Dienstag zurück bei ManCity erwartet werde: «Roberto Mancini hat ihm mehr als die Tür geöffnet und nun muss er noch fit werden. Er möchte wieder Fußballspielen. Das ist das, was er am besten kann.» Englische Medien hatten den 28-Jährigen mit den Worten zitiert, er sei «fit und bereit», City im Liga-Endspurt zu helfen. «Jeder Schurke in einer Seifenoper feiert ein Comeback», schrieb die Tageszeitung «Independent» am Montag und verglich ihn mit J.R. Ewing von der TV-Erfolgsserie «Dallas».

«Carlos weiß, dass er ein City-Spieler ist», betonte Mancini. Der Fitnesszustand des Südamerikaners, der sich seit November ohne Erlaubnis des Clubs in Argentinien aufhielt, sei aber unklar.

Auslöser des Zoffs war die Weigerung des Top-Torjägers, sich im Champions-League-Spiel beim FC Bayern München einwechseln zu lassen. Ursprünglich hatte Tévez den Verein im Winter verlassen wollen. Verhandlungen mit Clubs wie Inter Mailand, AC Mailand und Paris Saint-Germain waren aber allesamt geplatzt.

Dem Boulevardblatt «Daily Mail» zufolge gibt es eine weitere Bedingung für die Begnadigung: Tévez müsse seine Beschwerde gegen eine Geldstrafe fallen lassen. ManCity fordert vom ihm sechs Wochengehälter in Höhe von umgerechnet 1,4 Millionen Euro wegen «groben Fehlverhaltens».