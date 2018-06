Dresden (dpa) - Unter dem Protest von mehreren tausend Gegendemonstranten und eskortiert von der Polizei sind am Abend bis zu 1000 Rechtsextremisten in Dresden auf die Straße gegangen. Mit Fackeln, Plakaten und Bannern kamen sie am Jahrestag der Zerstörung Dresdens vor 67 Jahren aber nur stockend voran. Wegen der massiven Präsenz von Gegendemonstranten konnten sie nur auf einer deutlich verkürzten Strecke laufen. Außerdem waren weniger Neonazis angereist als von den Organisatoren erwartet. Diese hatten mit rund 2000 Teilnehmern gerechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.