Hamburg (dpa) - Teures Liebesbekenntnis: Der Valentinstag treibt den Preis für rote Rosen offenbar in die Höhe. In den USA sei die Nachfrage ohnehin groß, und auch in Asien seien rote Rosen im Kommen, sagte Kai Jentsch vom Fachverband Deutscher Floristen im Norden. Eine einfache rote Rose sei zur Zeit für 1,80 bis 2,00 Euro zu haben. Ein 90 Zentimeter langes Exemplar der «Red Naomi» mit kräftigem Blütenkopf koste bis zu 4,80 Euro. Der Preis für Rosen sei im Einkauf um das Doppelte und mehr gestiegen, berichteten Floristen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.