Jerusalem (dpa) - Bei Anschlägen auf israelische Diplomaten in Indien und Georgien sind vier Menschen verletzt worden. Nahe der israelischen Botschaft in Neu Delhi ereignete sich eine Explosion, wie ein Botschaftssprecher bestätigte. Nach Angaben verschiedener Medien wurden dabei die Frau eines israelischen Diplomaten sowie drei weitere Menschen verletzt. In Georgien konnte offenbar ein Bombenanschlag auf den israelischen Botschafter vereitelt werden. Unter der Limousine des Diplomaten sei ein Sprengsatz entschärft worden, teilte das Innenministerium in Tiflis mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.