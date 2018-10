Damaskus (dpa) - Das syrische Regime verweigert sich der Forderung der arabischen Staaten nach einer Friedensmission mit UN-Blauhelmen. Syrien lehne die Entscheidung der Arabischen Liga kategorisch ab, sagte der syrische Botschafter Jussif Ahmed in Kairo. Die Arabische Liga hatte gestern den Weltsicherheitsrat aufgefordert, UN-Blauhelme in das Land zu schicken. Die Vetomacht Russland macht dafür aber die Zustimmung Syriens zur Bedingung. Unterdessen gingen die Angriffe des syrischen Militärs in Homs, Hama und Daraa weiter. In Homs kamen nach Angaben von Aktivisten mindestens zehn Menschen ums Leben.

