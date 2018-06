Doha (SID) - (SID) - Mona Barthel aus Bad Segeberg hat beim WTA-Turnier in Doha/Katar die zweite Runde erreicht. Die 21-Jährige besiegte am Montag die französische Qualifikantin Caroline Garcia mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), tat sich dabei aber überraschend schwer. In der nächsten Runde der mit 2,168 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung trifft Barthel auf die Australian-Open-Siegerin und Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka aus Weißrussland.