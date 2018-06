FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Montagnachmittag seine anfänglichen Gewinne nach der Griechenland-Abstimmung größtenteils wieder abgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,3214 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,3254 (Freitag: 1,3189) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7545 (0,7582) Euro.

"Die Zustimmung des griechischen Parlaments zum jüngsten Sparpakets hat dem Euro keine nachhaltige Unterstützung gebracht", sagte Stephan Rieke, Devisenexperte bei der BHF-Bank. "Trotz der erfolgreichen Abstimmung kann nicht von einem Durchbruch in Griechenland gesprochen werden." Im frühen Handel hatte die Erleichterung über die Zustimmung den Euro noch gestützt und ihn bis auf 1,3284 Dollar steigen lassen. Im Nachmittagshandel gab der Euro jedoch seine Gewinne wieder ab. In der Nacht zum Montag hatte das griechische Parlament in Athen für das umstrittene Sparpaket gestimmt und damit den Weg für ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 130 Milliarden Euro freigemacht.

"Die Unsicherheit um Griechenland dürfte anhalten", sagte Rieke. Zunächst müssten die beschlossenen Reformen durchgeführt werden. Die politische Unterstützung für die Reformen schwinde in Griechenland. Zudem müsse auch noch der Schuldenerlass für die privaten Gläubiger umgesetzt werden. "Entscheidender für den Eurokurs ist mittelfristig jedoch die Entwicklung in den größeren Staaten Italien und Spanien ", sagte Rieke. Hier entspannte sich zuletzt die Lage an den Anleihemärkten weiter.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83885 (0,83630) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 102,85 (102,43) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2090 (1,2098) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1.720,00 (1.711,50) Dollar fixiert. Ein Kilogramm Gold kostete 41.170,00 (40.890,00) Euro.