Wolfsburg (dpa) - Der Autobauer Volkswagen hat seine Erfolgsfahrt zu Beginn des neuen Jahres fortgesetzt, dabei aber nur noch leicht zulegen können. Die Kernmarke VW-Pkw lieferte im Januar weltweit 419 200 Fahrzeuge aus, wie das Unternehmen am Dienstag in Wolfsburg mitteilte.

Das ist ein Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum ersten Monat des vergangenen Jahres (418 600). Während das Geschäft in den USA und in Russland stark anzog, kühlte sich das Wachstum bei den Zulassungen in Westeuropa und China ab. Vertriebsvorstand Christian Klingler sprach dennoch von einem stabilen Start ins Jahr 2012: «Trotz der volatilen Entwicklung vor allem in Europa konnten wir das hohe Vorjahresniveau an Auslieferungen halten.»