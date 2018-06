Dallas (SID) - NBA-Champion Dallas Mavericks hat seine Erfolgsserie mit dem deutschen Basketball-Superstar Dirk Nowitzki auf vier Siege in Folge ausgebaut. Die Texaner gewannen das Spitzenspiel in eigener Halle gegen die Los Angeles Clippers 96:92 und festigten damit ihren vierten Platz in der Western Conference (18:11 Siege).

Deutschlands Sportler des Jahres Nowitzki war mit 22 Punkten und 7 Rebounds bester Spieler der Mavs, die am Mittwoch gegen die Denver Nuggets und am Freitag bei den Philadelphia 76ers spielen. Am Sonntag steht dann die Partie bei den New York Knicks mit deren neuem Star Jeremy Lin an.

Als es im vierten Viertel darauf ankam, war Dirk Nowitzki für seine Mavericks da. Der Würzburger, der am 26. Februar in Orlando zum elften Mal in Folge am All-Star Game der NBA teilnehmen wird, erzielte 11 seiner 22 Punkte im letzten Abschnitt, dabei verwandelte er die beiden wichtigen Freiwürfe zum vorentscheidenden Zwischenstand von 94:89. Bester Werfer bei den Clippers, die weiter die Nummer eins in der Pacific Division sind (17:9), war Caron Butler mit 23 Zählern.