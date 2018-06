Berlin (dpa) - Dirk Nowitzki in Berlin - am 6. Oktober könnte dieser Wunsch für viele Basketball-Fans Wirklichkeit werden. ALBA-Manager Marco Baldi bestätigte, dass ein Gastspiel von Deutschlands Superstar mit den Dallas Mavericks in der Hauptstadt geplant ist. «Vorgesehen ist, dass die Mavericks im Rahmen der 'NBA Europe Live'-Tour in der o2 World gegen uns antreten», sagte Baldi. Zuvor hatte «Spiegel Online» gemeldet, dass der Termin für das Testspiel feststeht, nachdem es am vergangenen Wochenende bereits entsprechende Medienberichte in den USA gab.

