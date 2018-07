Düsseldorf (dpa) - Auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat einer Beteiligung der Notenbanken an einem freiwilligen Schuldenschnitt für Griechenland eine klare Absage erteilt. Die Notenbanken dürften das ihnen anvertraute Vermögen nicht verschenken, sagte er dem «Handelsblatt». Weidmann äußerte Zweifel an der Reformfähigkeit Griechenlands. Das, was jetzt entschieden wurde, sei ein wichtiger Schritt. Entscheidend sei am Ende aber die Umsetzung der Maßnahmen, und eine Bevölkerung, die sie trägt.

