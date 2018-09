Berlin (SID) - Der ehemalige bulgarische Fußball-Nationalspieler Krassimir Balakow und Thomas Doll sind nach Medieninformationen die heißesten Kandidaten für den vakanten Trainerposten beim Bundesligisten Hertha BSC. Der ehemalige Stuttgarter Balakow trainiert momentan den kroatischen Vize-Meister Hajduk Split. Doll war im Januar als Trainer des saudi-arabischen Klubs Al-Hilal zurückgetreten.

"Ich habe einen bestehenden Vertrag in Split und möchte mich dazu nicht weiter äußern", sagte Balakow Sky Sport News HD. Sein Berater Fali Ramadani sagte dem SID: "Ich habe am Montagabend mit Krassimir geredet, da wurde über Hertha nicht gesprochen. Es hat sich bei mir keiner gemeldet. Krassimir ist sehr glücklich in Split. Das Wetter ist schön, der Erfolg ist da und das Präsidium zufrieden."

Weitere Kandidaten für die Nachfolge des am Sonntag bereits nach fünf Spielen entlassenen Michael Skibbe sind laut Berichten Berliner Medien Eyjolfur Sverisson und Bernd Schuster. Der ehemalige Schalke-Trainer Ralf Rangnick soll bereits abgesagt haben, der in der Vorwoche in Hoffenheim entlassene Holger Stanislawski plant anscheinend erst einmal eine längere Auszeit.