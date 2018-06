Berlin (dpa) - Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, wird heute zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung in Syrien. Deutschland unterstützt den Vorschlag der Arabischen Liga zur Entsendung einer Friedensmission, an der auch UN-Blauhelmsoldaten beteiligt sind. Syrien lehnt dies strikt ab. Die Arabische Liga besteht aus insgesamt 21 Mitgliedstaaten sowie der Vertretung der Palästinenser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.