Mannheim (dpa) - Die Angst vor einer Rezession in Deutschland nimmt ab. Die Konjunkturzuversicht von Finanzexperten hat sich im Februar trotz der Euro-Schuldenkrise erneut deutlich aufgehellt. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen kräftig auf 5,4 Punkte. Damit ist der Indikator erstmals seit Mai 2011 wieder im positiven Bereich. Aus der Sicht der Finanzmarktexperten stünden die Chancen gut, dass sich die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte in einem leichten Aufwind befinden wird., sagte ZEW-Präsident Wolfgang Franz.

