London (dpa) - Zwei handgeschriebene Briefe von Prinzessin Diana an ihre Stiefmutter sind von der Familie vor einer Versteigerung bewahrt worden.

Die Briefe, geschrieben im Dezember 1980 und im Januar 1981, sollten eigentlich bei einer Auktion in der Grafschaft Northamptonshire unter den Hammer kommen. Doch auf die Bitte von Dianas Stiefmutter, der Gräfin Raine Spencer, wurden sie zurückgezogen und ihr zurückgegeben, teilte das Auktionshaus JP Humbert am Dienstag mit. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Familie hatte sie zum Verkauf angeboten.

In den Briefen berichtet Diana unter anderem davon, wie sie während der Weihnachtsfeierlichkeiten mit der Königsfamilie aus dem privaten Landsitz Sandringham habe herein- und heraus-«schlüpfen» können. Außerdem spricht sie von einer mysteriösen Frau, die sie einfach nur als «sie» bezeichnet.

Britische Medien spekulierten, es könne sich dabei um die heutige Frau von Prinz Charles, Camilla, handeln, in die er schon damals verliebt gewesen sein soll. Diana endet mit den Worten: «Vielen Dank für all Deine Unterstützung und Deinen Rat. Ich hoffe, am Ende können wir alle darüber lächeln.»

Diana und der britische Thronfolger Prinz Charles hatten im Juli 1981 geheiratet, 1996 wurde die Ehe geschieden. 1997 starb Diana bei einem Autounfall in Paris.

