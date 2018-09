New York (dpa) - Whitney Houston wird entgegen ursprünglichen Erwägungen ihrer Familie nun doch nur in kleinem Kreise beigesetzt. Das sagte das Bestattungsunternehmen Wigham Funeral Home in Newark im Bundesstaat New Jersey der Nachrichtenagentur dpa. «Die Feier findet am Samstagmittag 12 Uhr Ortszeit (18.00 MEZ) in der New Hope Baptist Church statt», erklärte Carolin Wigham. Gäste werden demnach nur mit privater Einladung zugelassen. Zuvor waren aus dem Kreis der Familie Pläne bekanntgeworden, nach denen die Popdiva mit einer gigantischen Trauerfeier in einer Freizeitarena verabschiedet werden sollte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.