Athen (dpa) - Ein kräftiger Rückgang der griechischen Wirtschaftsleistung war erwartet worden, dieser massive Einbruch nicht: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Schuldensünders Griechenland ging 2011 rasant um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück, wie die griechische Statistikbehörde (ELSTAT) am Dienstag in Athen mitteilte. Bereits 2010 war die Wirtschaft deutlich um 4,5 Prozent geschrumpft. Die neuen Daten kamen nur wenige Tage nachdem bekanntgeworden war, dass die Arbeitslosigkeit weiter ungebremst gestiegen ist. Die Quote liegt bei 20,9 Prozent.

Peking (dpa) - China will den Europäern bei der Bewältigung ihrer Schuldenkrise helfen. Regierungschef Wen Jiabao erwägt «eine größere Beteiligung» am Euro-Rettungsschirm. Auf dem EU-China-Gipfel am Dienstag in Peking verwiesen beide Seiten auf die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen China und Europa. Die Konsultationen in der Krise und die Kooperation sollen ausgebaut werden. Differenzen wurden bei den europäischen Klagen über mangelnden Marktzugang, den Menschenrechten sowie im Umgang mit dem Regime in Syrien und dem Atomstreit mit dem Iran deutlich.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Börse rechnet trotz der gescheiterten Fusion mit der New Yorker NYSE Euronext mit besseren Geschäften und Umsätzen auf Rekordniveau. Der Dax-Konzern gehe «aus einer Position der Stärke in das Geschäftsjahr 2012», sagte Vorstandschef Reto Francioni am Dienstag in Frankfurt. Persönliche Konsequenzen nach dem Veto der EU-Kommission gegen die Fusion schloss der Schweizer eindeutig aus: «Wir haben keine Fehler gemacht, wir sind erst von Brüssel gestoppt worden.» Er werde seinen bis Ende Oktober 2013 laufenden Vertrag erfüllen.

München (dpa) - Die Fastfood-Kette McDonald's hat mit Burgern und Pommes im vergangenen Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Gäste in ihre Restaurants in Deutschland gelockt. «Im umkämpften Markt haben wir uns 2011 besser als der Wettbewerb entwickelt und konnten Gäste hinzugewinnen», sagte Deutschlandchef Bane Knezevic am Dienstag in München. Im Vergleich zum Vorjahr zählte McDonald's 2,7 Prozent mehr Gäste. Dabei wird jeder einzelne Bezahlvorgang gezählt, Stammgäste tauchen also mehrfach auf.

Straßburg/Brüssel (dpa) - Bankkunden in der EU müssen vom 1. Februar 2014 an die neuen internationalen Kontonummern mit 22 Stellen (IBAN) verwenden. An diesem Stichtag werden nationale Überweisungen und Lastschriften im europäischen Zahlungsraum (SEPA) vereinheitlicht. Das hat das Europaparlament am Dienstag in Straßburg mit großer Mehrheit beschlossen. Derzeit ist die IBAN nur bei Transfers auf ausländische Konten notwendig.

Frankfurt/Main (dpa) - Unerwartet schwache Konsumdaten aus den USA haben am Dienstag einen weiteren Anstieg des Dax ausgebremst. Nachdem der deutsche Leitindex gestützt durch positive Daten aus Deutschland und erfolgreiche Anleiheplatzierungen der Krisenstaaten Italien und Spanien zeitweise um weitere 0,74 Prozent geklettert war, drehte er bis zum Nachmittag wieder um 0,23 Prozent ins Minus auf 6723 Punkte. Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,61 (Vortag: 1,63) Prozent. Der Euro fiel wieder zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3169 (Montag: 1,3254) Dollar fest.