Köln (SID) - Bayer Leverkusen trifft im Achtelfinale der Champions League auf Titelverteidiger FC Barcelona. Für den kriselnden Bundesligisten wäre alles andere als eine Niederlage schon eine kleine Sensation. Mut machen könnte hingegen die jüngste Pleite des spanischen Top-Klubs bei CA Osasuna, wo jedoch das Mittelfeld-Trio Xavi, Iniesta und Cesc Fàbregas geschont wurde. Bei der Werkself wird Michael Ballack aufgrund einer Wadenverletzung fehlen. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die Deutsche Eishockey Liga startet in die entscheidende Saisonphase. Sieben Begegnungen stehen am 44. Spieltag auf dem Programm. In Krefeld kommt es dabei zu einem echten Klassiker, wenn die Pinguine die Kölner Haie empfangen. Die Eisbären Berlin wollen ihre Tabellenführung bei der Düsseldorfer EG festigen.

Nach dem Erstrundenerfolg von Mona Barthel wollen die deutschen Tennis-Damen beim hochdotierten WTA-Turnier in Katars Hauptstadt Doha nachziehen. Dabei kommt es zum deutschen Duell zwischen Sabine Lisicki aus Berlin und Paris-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel. Julia Görges trifft auf Anastasia Jakimowa.