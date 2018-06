San José (SID) - Tennisprofi Tobias Kamke ist zum ersten Mal in diesem Jahr ins Achtelfinale eines ATP-Turniers eingezogen. Der 25 Jahre alte Lübecker, Nummer 89 der Weltrangliste, schlug im kalifornischen San Jose in den ersten Runde den Südafrikaner Izak van der Merwe 6:3, 6:3 und trifft in der nächsten Runde auf den an Nummer drei gesetzten Kanadier Milos Raonic. Weitere Deutsche sind bei dem mit 531.000 Dollar dotierten Turnier nicht am Start.