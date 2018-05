Bogota (Kolumbien) (SID) - Kathrin Wöhrle ist beim WTA-Turnier in Bogota/Kolumbien bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-184. aus Lindau unterlag vier Tage vor ihrem 28. Geburtstag der an Nummer fünf gesetzten Argentinierin Gisela Dulko nach 1:44 Stunden 6:1, 2:6, 4:6. Wöhrle war bei der mit 220.000 Dollar dotierten Veranstaltung einzige deutsche Spielerin.